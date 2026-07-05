Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), diplomatik misyon temsilcilerini ATA Çiftliği’nde (Atatürk Tarımsal Araştırma Merkezi) düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Tarımsal üretim alanlarının tanıtıldığı programda, hasat sezonu dut hasadıyla başlatıldı.

ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuk büyükelçilerin çiftlikte ağırlandığı ve üretim süreçleri hakkında bilgi verildiği belirtildi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, tarım kampüsünde gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

22 Türden 18 Bin Ağaçlık Tarım Kampüsü

Etkinlikte, ATA Çiftliği’nde yer alan 22 farklı türde yaklaşık 18 bin meyve ağacının bulunduğu alan tanıtıldı. Katılımcılara, kampüste yürütülen tarımsal üretim ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Dut Hasadıyla Başlayan Bereket Yolculuğu

Programda hasat sezonunun ilk ürünü olarak dut toplanırken, “bereketin paylaşılması” teması öne çıktı. Diplomatik temsilciler, tarım alanında yapılan çalışmaların hem üretim hem de sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekti.