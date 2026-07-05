Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan araç yangını, kısa sürede büyüyerek üç otomobile zarar verdi. Olayda alevlere teslim olan araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hisar Mahallesi Dörtyol mevkisinde bulunan Baytaş Sitesi’nin bahçesinde sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde alev alan araç, yanında park halinde bulunan iki otomobile de sıçradı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Yangının başlamasıyla birlikte araçlar kısa sürede alev topuna dönerken, site sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

3 Araç Küle Döndü

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, üç otomobilin de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.