Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Avrupa'nın önemli kulüplerinden Shakhtar Donetsk'i Bursa'da ağırlayarak taraftarına futbol şöleni yaşatmayı hedefliyor.

Enes Çelik'ten Arda Turan'a Teşekkür

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, karşılaşmanın organize edilmesindeki katkılarından dolayı Arda Turan'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu prestijli hazırlık maçının gerçekleşmesinde gösterdiği büyük gayretlerden dolayı sevgili Arda Turan hocamıza çok teşekkür ediyorum."

Biletlerde Kombine, Kongre ve BS Plus Üyelerine Öncelik

Karşılaşmaya yoğun ilgi beklediklerini belirten Başkan Enes Çelik, bilet satışlarında kombine sahiplerinin yanı sıra kongre üyeleri ve BS Plus üyelerine de öncelik tanınması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maç biletlerinin satışı noktasında sadece kombine sahiplerine değil, kulübümüzün değerli kongre üyelerine ve dijital yapılanmamızın parçası olan BS Plus üyelerimize de öncelik hakkı tanınması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Gerekli teknik altyapının oluşturulması adına yetkililerle görüşeceğiz. Tekrardan camiamıza hayırlı olsun, hep birlikte tribünde çok güzel bir gece yaşayacağız."

Bursaspor yönetimi, sezon öncesinin en dikkat çeken hazırlık maçlarından biri olması beklenen karşılaşmada Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nu tamamen doldurmayı hedefliyor.