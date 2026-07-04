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Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksadı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy mevkisinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle peş peşe çarpıştı.

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