Ankara'nın yoğun yerleşim bölgelerinden Bahçelievler-Emek hattında, başkentin yaklaşık 2 bin 800 yıl öncesine uzanan geçmişini aydınlatabilecek önemli bir arkeolojik çalışma başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde bulunan BT10 Tümülüsü'nde ilk kez bilimsel kazı gerçekleştiriliyor. Daha önce herhangi bir arkeolojik kazının yapılmadığı tümülüs, MÖ 800 ile 550 yılları arasına tarihleniyor.

20 TÜMÜLÜSTEN BİRİ

BT10, Ankara'daki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde tespit edilen 20 tümülüsten biri olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar kazılmamış olması ise arkeologlar açısından alanın önemini artırıyor.

Kazı çalışmalarının Prof. Dr. Atakan Akçay yönetimindeki bilim heyeti tarafından yürütüldüğü bildirildi. Akçay'ın Frig arkeolojisi konusunda daha önce de çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Gordion'daki çalışmalarda da görev alan Akçay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde arkeoloji alanındaki akademik çalışmalarını sürdürüyor.

FRİGLERİN DEFİN GELENEKLERİNE IŞIK TUTABİLİR

Kazının en önemli bilimsel boyutlarından birini tümülüsün içerisinde ortaya çıkarılabilecek arkeolojik veriler oluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, alandan elde edilecek bulguların Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamının yanı sıra Ankara'nın kadim tarihine ilişkin yeni bilgiler sunmasının beklendiğini açıkladı.

Tümülüsler, özellikle Anadolu'da seçkin kişilerin gömüldüğü mezar yapılarıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle BT10'da ortaya çıkarılacak mezar mimarisi ve olası buluntuların, Ankara çevresindeki Frig varlığının daha ayrıntılı anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ANKARA'NIN FRİG GEÇMİŞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kazı aynı zamanda Ankara'nın tarihinin yalnızca Roma ve Cumhuriyet dönemlerinden ibaret olmadığını gösteren arkeolojik mirası yeniden gündeme taşıyor.

Başkentle Frig uygarlığı arasındaki en güçlü bağlantılardan biri Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion. Gordion çevresinde çok sayıda tümülüs bulunuyor ve bölgede Frig uygarlığına ilişkin uzun yıllardır bilimsel araştırmalar yürütülüyor. 2024'teki Gordion çalışmalarında da bir tümülüste kazı yapıldığı ve araştırmalarda Prof. Dr. Atakan Akçay'ın yer aldığı görülüyor.

BT10 çalışmasını farklı kılan nokta ise kazının Polatlı'da değil, Ankara'nın bugünkü kent merkezinde, Bahçelievler-Emek bölgesinde yürütülmesi.

KAZIDAN SONRA ARKEOPARK OLACAK

Çalışmanın yalnızca bilimsel kazıyla sınırlı kalmaması planlanıyor. Kazı süreci tamamlandıktan sonra tümülüs ve çevresinin düzenlenerek arkeoparka dönüştürülmesi ve kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Böylece bugün Ankara'nın modern kent dokusunun ortasında kalan yaklaşık 2 bin 800 yıllık alanın korunmasının yanı sıra ziyaret edilebilir bir kültür noktası haline gelmesi öngörülüyor.

BT10 Tümülüsü'ndeki çalışmalar ilerledikçe ortaya çıkacak buluntular, yalnızca bir mezar yapısının hikayesini değil, Ankara'nın bugünkü sokaklarının altında saklanan Frig geçmişinin yeni parçalarını da gün yüzüne çıkarabilir.