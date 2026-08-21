İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ile vatandaşların talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), 2026 yılı ocak-haziran döneminde 3,2 milyon başvuru yapıldı ve başvuruların yüzde 91'i cevaplandı.

İletişim Başkanlığı tarafından 'CİMER Bülten'in temmuz sayısı yayımlandı. CİMER istatistiklerine göre; 2026 yılı ocak-haziran döneminde yapılan 3,2 milyon başvurunun 2,9 milyonu cevaplandı. En çok başvuru, 27-35 yaş grubundan geldi. Başvuranların yüzde 60'ını erkekler, yüzde 40'ını da kadınlar oluşturdu. Nüfusa oranla başvuru oranı en yüksek il ise Ankara oldu. Ankara'yı Antalya, Kocaeli, İzmir, İstanbul, Hatay, Adana, Gaziantep, Bursa ve Konya takip etti.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaş odaklı siyasi vizyonuyla temelleri 1994 yılında atılan CİMER, devlet ile millet arasındaki iletişimin en güçlü kanallarından biri olmayı sürdürüyor. CİMER'in kamu hizmetlerinin sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin hizmetlere yansımalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırladığımız 'CİMER Bülten'in temmuz sayısı, İletişim Başkanlığımızın aylık yayınları arasında yerini aldı. CİMER Bülten'in, kamu hizmetlerinin ifasında iletişim ve koordinasyondan icraata uzanan süreçte vatandaş odaklı çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum' dedi.