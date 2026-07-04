Başkan Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Temmuz 2026 akşamı gözaltına alınan belediye personeli Sadık Can Köksal'ın bugün tutuklandığını hatırlatarak kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını ifade etti.

Güner, Köksal'ın Mayıs 2024 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığını, Mayıs 2026'da ise görevinden ayrıldığını belirtti.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların aksine Sadık Can Köksal'a yasa dışı madde dışında herhangi bir suçlama yöneltilmediği vurgulandı. Gözaltı sürecinde hem Ankara'da hem de İstanbul'da iki ayrı test yapıldığını ve her iki testin de negatif sonuç verdiğini belirten Güner, Köksal'ın ikametinde gerçekleştirilen aramada da herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını kaydetti.

Başkan Güner, bu durumun tutuklamaya gerekçe gösterilen gizli tanık beyanının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduğunu savundu. Açıklamada, Köksal'ın hayatının hiçbir döneminde yasa dışı madde kullanmadığını beyan ettiği, elde edilen test sonuçları ve toplanan delillerin de bu beyanı desteklediği ifade edildi.

Güner, "Aksi yönde soyut, tutarsız ve mesnetsiz bir gizli tanık beyanı dışında hiçbir delil bulunmamasına rağmen çalışma arkadaşımız tutuklanmıştır. Gerçeğin ve haklının er ya da geç ortaya çıkacağına olan inancımızla yaşanan süreci kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.