Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Musa Torgay ile oğlu Emin Torgay'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Acı haberi alan aile fertleri ve yakınları, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Son görev Dilovası'nda yerine getirildi

Baba ve oğul için Dilovası ilçesindeki Orhangazi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile çok sayıda vatandaş ve aile yakınları katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Musa ve Emin Torgay, Dilovası Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Düğün hazırlığı acıya dönüştü

Kazada yaşamını yitiren Emin Torgay'ın yaklaşık üç ay sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Torgay'ın düğün hazırlıkları yaparken gelen acı haber, ailesi ve yakınlarını derin yasa boğdu.