Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana hızla yayılarak ekipleri alarma geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Çok sayıda araç ve personel görev yapıyor

Yangına ilk etapta 1 orman arazözü, 1 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli ve 8 orman işçisiyle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 32 ton kapasiteli su tankeri ile birlikte 3 ekibi daha yangın bölgesine sevk etti.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Ekipler, yangının çevredeki ormanlık alanlara daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiği, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.