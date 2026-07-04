Kaza, saat 08:30'da Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi'nde yaandı. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki 34 LE 5241 plakalı otomobil, cadde üzerindeki motosiklet satışı yapan dükkana girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şoför, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dükkana giren otomobil ise olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Dükkanda hasar meydana geldi, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: DHA