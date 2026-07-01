Kaza, Kurşunlu ilçesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nuraddin İ. yönetimindeki yabancı plakalı tırın sol ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır, sol şeritte ilerleyen bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyer ile tır arasında sıkışırken, dorsede bulunan metal rulolar yola savruldu.

Karşı şeritte de zincirleme çarpışma

Yola savrulan metal rulolara, karşı yönden gelen iki otomobil çarptı. Böylece kazaya toplamda 1 tır ve 3 otomobil karıştı.

4 kişi yaralandı

Kazada Mustafa M. (48), Pelin M. (12), Emine M. (44) ve Safiye Ş. (54) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda:

Sağlık ekibi

İtfaiye

Polis ve jandarma

sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

D-100 kara yolunda trafik durdu

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, yol temizleme çalışmalarının ardından trafik kontrollü şekilde yeniden açıldı.