Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığı belirtilerek Ouattara’nın sağlık kontrolü ve resmi işlemler için İstanbul’a geleceği duyuruldu. Genç futbolcunun saat 23.40’ta İstanbul Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.

Genç sol bekten dikkat çeken performans

Altyapısından yetiştiği Amiens’te profesyonelliğe adım atan Kassoum Ouattara, 2023 yılında AS Monaco’ya transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla tüm kulvarlarda 24 maçta görev aldı.

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor

Beşiktaş JK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Ouattara transferi savunma hattına yapılan önemli bir takviye olarak değerlendiriliyor.