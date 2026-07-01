Olay, 29 Haziran’da Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde arkadaşlarıyla birlikte bulunan 18 yaşındaki Ece Naz Macit, tabancayla başından vuruldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşları gözaltına alındı

Olay sırasında evde bulunan S.C.G. (19), Y.O. (19) ve A.A. (17) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Genç kız Samsun’da defnedildi

Hayatını kaybeden Ece Naz Macit’in cenazesi, memleketi Samsun’da toprağa verildi.