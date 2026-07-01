Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, “Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşülürken gündem dışı konuşmalar sırasında tansiyon yükseldi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Özgür Özel’in açıklamalarını eleştirerek, bir stand-up gösterisi üzerinden yapılan değerlendirmelerin “kutsal değerlere saygısızlık” içerdiğini savundu.

CHP’den sert yanıt: “Saygısızlık yok”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise söz konusu eleştirilere yanıt vererek, kimsenin milletin değerlerine saygısızlık yapmadığını belirtti. Günaydın, ifade özgürlüğüne vurgu yaparak açıklamaların yanlış yorumlandığını ifade etti.

“Soytarılık” ifadesi tartışmayı büyüttü

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, stand-up gösterileri üzerinden yapılan eleştirilerde “espri ile hakaretin ayrılması gerektiğini” belirterek, “soytarılık ile sahne almanın fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini” söyledi.

Bu sözler muhalefet sıralarında tepkiye yol açtı.

Karşılıklı sert suçlamalar

Tartışma ilerleyen dakikalarda daha da sertleşti. CHP’li Günaydın, AK Parti’ye yönelik eleştirilerde bulunurken, “kutuplaştırma siyaseti” vurgusu yaptı.

AK Partili Ali Kıratlı ile Günaydın arasında da karşılıklı sözlü atışma yaşandı. Oturumda zaman zaman kişisel tartışmalara varan ifadeler kullanıldı.

Genel Kurul’a iki kez ara verildi

Gerginliğin artması üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, Genel Kurul çalışmalarına iki kez 10’ar dakikalık ara verdi. Araların ardından oturum yeniden başlasa da tartışmalar bir süre daha devam etti.