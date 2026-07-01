Açıklanan verilere göre:

Haziran ayı ortalama sıcaklığı: 17,1°C

Uzun yıllar ortalamasının: 3°C üzerinde

Kayıtlardaki en yüksek haziran değeri (1884’ten bu yana)

Uzmanlar, bu artışın özellikle iklim değişikliği ve uzun süreli sıcak hava dalgalarıyla ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.

Sıcak hava dalgası etkili oldu

Haziran ayının ikinci yarısında etkili olan sıcak hava dalgası, ülke genelinde gece sıcaklıklarını da olağan dışı seviyelere taşıdı. İngiltere’de geçen hafta görülen aşırı sıcaklıkta termometreler 36,7°C’yi gösterdi.

Günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Aşırı sıcaklar nedeniyle:

Toplu ulaşımda aksaklıklar yaşandı

Şehir içi yaşam zorlaştı

Gece sıcaklıkları düşmediği için “bunaltıcı sıcak” etkisi arttı

Uzmanlardan iklim uyarısı

Meteoroloji uzmanları, bu tür rekor sıcaklıkların Avrupa genelinde daha sık görülmeye başladığını ve yaz aylarının giderek daha ekstrem hale geldiğini belirtiyor.