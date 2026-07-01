Program kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleriyle 2016’daki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin toplumsal hafızada daha güçlü şekilde yer alması hedefleniyor. Duran, 15 Temmuz’un 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında milletin iradesiyle bertaraf edildiğini vurguladı.

“İrade Bizim, Zafer Bizim” teması ne anlama geliyor?

Yeni tema iki ana mesaj üzerine kuruldu:

İrade Bizim: Milletin bağımsızlık ve geleceğini belirleme kararlılığı

Milletin bağımsızlık ve geleceğini belirleme kararlılığı Zafer Bizim: Ortak mücadeleyle elde edilen demokratik kazanım

Duran, 15 Temmuz gecesi hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı hem de milletin meydanlara çıkmasıyla darbe girişiminin engellendiğini ifade etti.

81 il ve yurt dışında binlerce etkinlik

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda:

81 ilde anma çadırları kurulacak

Yurt dışında temsilciliklerde etkinlikler yapılacak

Sancak koşuları, nöbetler, konserler ve tiyatrolar düzenlenecek

Fidan dikimi ve gençlik etkinlikleri gerçekleştirilecek

“Anma çadırları” dijital ekranlar, QR kodlar ve interaktif içeriklerle yaşayan hafıza alanları olarak tasarlanacak.

İstanbul ve Ankara merkezli büyük programlar

Ankara: Başkent Millet Bahçesi’nde geniş katılımlı anma programı

Başkent Millet Bahçesi’nde geniş katılımlı anma programı TBMM: Dijital sergi ve mapping gösterileri

Dijital sergi ve mapping gösterileri İstanbul: Ayasofya’da 253 hafızla hatim programı

Ayasofya’da 253 hafızla hatim programı Boğaz’da 253 teknelik deniz korteji ve drone gösterileri

3D mapping ve drone gösterileri dikkat çekiyor

Etkinlikler kapsamında:

Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde 3D mapping

İstanbul Boğazı’nda senkronize drone gösterisi

“Sessiz Tanıklık” enstalasyonu ile 253 şehidin anılması

Milli Hafıza Projesi ve akademik çalışmalar

“Milli Hafıza Projesi” kapsamında 258 başvuru yapıldığı açıklandı. Gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, 18-35 yaş aralığındaki başvurular öne çıktı.

Ayrıca Ankara Üniversitesi işbirliğiyle “Türkiye’de Darbeler ve Demokrasi” paneli düzenlenecek ve sonuçlar kitaplaştırılacak.

Yurt dışı etkinliklerle küresel anlatım

Berlin, Brüksel, Saraybosna, Lahey ve Cakarta gibi şehirlerde paneller düzenlenerek 15 Temmuz’un uluslararası boyutu anlatılacak. FETÖ’nün yapısı ve Türkiye’nin demokrasi tecrübesi küresel kamuoyuna aktarılacak.

Yayın ve belgesel çalışmaları

TRT ve İletişim Başkanlığı tarafından:

19 belgesel

“Asırlık Gece” dizisi

“O Gece” videosu

2 kitap ve çeşitli akademik yayınlar hazırlanıyor

“Unutmayacağız, unutturmayacağız”

Burhanettin Duran, tüm etkinliklerin 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını belirterek, “Biz 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” mesajını verdi.