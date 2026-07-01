Kulübün resmi açıklamasına göre, 2024-2025 sezonu öncesinde kadroya katılan Bonzie Colson, iki sezon boyunca takımın kazandığı başarılarda önemli rol oynadı. Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan Colson'a teşekkür edilirken, kariyerinin devamında başarı dileğinde bulunuldu.

Metecan Birsen'e duygusal veda

Fenerbahçe Beko, altyapısından yetişen Metecan Birsen ile de yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte 2011-2014 ve 2021-2026 yılları arasında forma giyen tecrübeli oyuncunun, kulüp tarihindeki başarılara önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Metecan Birsen, Fenerbahçe kariyerinde 1 EuroLeague, 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kulüp, yayımladığı açıklamada Metecan Birsen'e verdiği emekler için teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Beko'da kadro yapılanması sürüyor

Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson ve Metecan Birsen ile yollarını ayırarak yeni transferler için kadroda yer açtı. Sarı-lacivertli ekibin önümüzdeki günlerde kadrosuna yapılacak takviyeleri açıklaması bekleniyor.