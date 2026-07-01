AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Elitaş, paylaşımına "Tantana var iş yok, gürültü var ses yok, sureti var aşk yok, görüntü var renk yok… Aynı nakarat anlat anlat…" sözleriyle başladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 16 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" programına değinen Elitaş, etkinliğin siyasi davasına gönül veren gençlerin coşkusunu ve birlik ruhunu ortaya koyduğunu ifade etti.

'AK Gençlik dava bilinciyle yoluna devam ediyor'

AK Gençliğin yıllardır her türlü eleştiri ve ithama rağmen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla yol yürüdüğünü belirten Elitaş, gençlerin vatan, millet ve memleket sevgisiyle hareket ettiğini söyledi.

Elitaş, paylaşımında, "Yağan yağmura, kara, çamura ve üzerlerine sıçratılmak istenen her türlü siyasi çamurluğa rağmen beraber yürümenin ne demek olduğunu en asil haliyle göstermişlerdir." ifadelerine yer verdi.

'AK Gençlik üzerinden gündem oluşturulmaya çalışılıyor'

CHP'yi eleştiren Elitaş, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen Gençlik Şöleni'nin haftalar sonra yeniden gündeme taşınmasının siyasi bir amaç taşıdığını savundu.

AK Gençliğin dinamizmini hedef alan söylemlerin, sosyal medyada etkileşim oluşturma çabasından ibaret olduğunu öne süren Elitaş, "AK Gençlik üzerinden gündem değiştirmeye, kendi içlerindeki savrulmayı örtmeye çalışanlar bilmelidir ki bu davaya gönül veren hiçbir nefer bu bayat numaraları yemez." değerlendirmesinde bulundu.

'CHP işte hep aynı nakarat'

Paylaşımının sonunda CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Elitaş, "Çünkü bu dava günübirlik hesaplarla değil; sadakatle, emekle, alın teriyle ve millet sevdasıyla yürüyenlerin davasıdır." ifadelerini kullandı.

Elitaş, açıklamasını, "CHP işte hep aynı nakarat anlat anlat: Tantana var iş yok, gürültü var ses yok, sureti var aşk yok, görüntü var renk yok." sözleriyle tamamladı.

Tantana var iş yok, gürültü var ses yok, sureti var aşk yok, görüntü var renk yok… Aynı nakarat anlat anlat…



“Bir Gençlik Şöleni” adı ve namıyla, Gençlik Kolları Başkanlığımızın 16 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği program; siyasi davasına gönül veren, enerjisini… — Mustafa Elitaş (@mustafaelitas) July 1, 2026