Ankara'da yapımı devam eden Dikimevi–Natoyolu Metrosu projesi kapsamında toplu ulaşımı ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. EGO Genel Müdürlüğü, metro inşaatı nedeniyle bazı otobüs hatlarının dönüş güzergâhında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 338, 340, 341, 346, 351, 364 ve 340-2 numaralı otobüs hatlarının dönüş güzergâhı yeniden planlandı. Söz konusu hatlar, 3 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren belirlenen yeni güzergâhta hizmet verecek.

Vatandaşlara bilgilendirme

EGO Genel Müdürlüğü, değişikliğin Dikimevi–Natoyolu Metrosu yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için güncel güzergâh bilgilerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Yetkililer, yeni güzergâhın detaylarının paylaşılan görselde yer aldığını hatırlatarak, vatandaşların seyahatlerini bu düzenlemeyi dikkate alarak planlamalarının önem taşıdığını ifade etti.