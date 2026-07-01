Kırşehir'de kadınların sesi bu kez sözle değil, müzikle yükseliyor. Kısa süre önce kurulan Ay Dost Kadın Çığlığı Erbane Topluluğu, kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, dayanışmayı büyütmek ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla sanat yolculuğuna çıktı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; tamamı kadınlardan oluşan topluluk, erbane ritimlerini Kırşehir'in simgelerinden biri olan Abdal kültürüyle harmanlayarak dikkat çeken bir projeye imza atıyor.

İlk etkinliklerinde Bozkırın Abdalları ile aynı sahneyi paylaşan topluluk, izleyicilerden büyük ilgi görürken kadın dayanışmasının güçlü bir örneğini de sergiledi.

"KADINLARIN HİKÂYELERİNE ORTAK OLMAK İSTEDİK"

Topluluk üyeleri, gazetemiz SONSÖZ'e konuşarak, kuruluş amaçlarının yalnızca müzik yapmak olmadığını vurgulayarak, kadınların sesi olmayı hedeflediklerini belirtti. Grup adına yapılan açıklamada, "Bu topraklarda kadın olmak kolay değil. Kadınların sesine ses olmak, hikâyelerine ortak olmak istedik. Müziğin birleştirici gücüyle hem farkındalık oluşturmayı hem de kadınların yalnız olmadığını göstermeyi amaçlıyoruz." ifadelerine yer verildi. Topluluk, sanatın toplumsal değişimde önemli bir araç olduğuna inanırken, kadınların yaşadığı acıların yerini üretimin, umudun ve sanatın almasını istiyor.

ABDAL KÜLTÜRÜ İLE ERBANE İLK KEZ AYNI EZGİDE BULUŞUYOR

Ay Dost Kadın Çığlığı Erbane Topluluğu'nun en dikkat çeken yönlerinden biri ise farklı kültürel unsurları aynı sahnede buluşturması oldu. Daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kullanılan geleneksel bir vurmalı çalgı olan erbane, Kırşehir'in köklü Abdal müzik geleneğiyle ilk kez aynı projede buluşuyor. Topluluğun oluşum sürecinde Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın müziğe olan ilgisi ve desteğinin de önemli katkı sağladığı belirtilirken, Bozkırın Abdalları ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında özellikle Neşet Ertaş eserlerine farklı bir yorum kazandırılması hedefleniyor. Grup üyeleri, zamanla bu birlikteliğin kendine özgü yeni bir müzikal kimlik oluşturacağına inanıyor.

FARKLI MESLEKLERDEN GELEN KADINLAR ORTAK BİR AMAÇTA BULUŞTU

Ay Dost Kadın Çığlığı Erbane Topluluğu, yalnızca müziğiyle değil, üyelerinin farklı yaşam hikâyeleriyle de dikkat çekiyor. Toplulukta ev hanımları, öğretmenler, öğrenciler, sigorta sektörü çalışanları ve güzellik uzmanları yer alıyor. Farklı mesleklerden gelen kadınlar, ortak bir amaç etrafında buluşarak dayanışmanın en güçlü örneklerinden birini sergiliyor.

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