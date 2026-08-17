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Olay, 7 Ağustos Cuma günü Beyoğlu'nda bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki cep telefonunun çalınmasının ardından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelisinin S.D. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. S.D.'nin üzerinde yapılan aramada 0,4 gram kokain ele geçirildi.

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