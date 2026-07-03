Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 arttı.

Gıda, Konut ve Ulaştırmada Fiyat Artışları Öne Çıktı

Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,45, ulaştırmada yüzde 31,15, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 45,14 artış kaydedildi. Bu grupların yıllık enflasyona katkısı sırasıyla gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61 puan, ulaştırmada 5,19 puan ve konut grubunda 5,92 puan olarak hesaplandı.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17 artış yaşanırken, ulaştırma grubunda yüzde 0,05 düşüş görüldü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda ise fiyatlar yüzde 2,30 arttı. TÜİK verilerine göre endekste yer alan 174 alt sınıfın 138'inde fiyat artışı, 26'sında düşüş yaşanırken, 10 alt sınıfta ise değişim olmadı.

Emekli ve Memur Zamları ile Kira Artış Oranı Netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş zamları da kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 13,52 oranında artış yapılacak.

Öte yandan, on iki aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanan temmuz ayı kira artış tavanı yüzde 32,03 oldu. Bu kapsamda konut ve iş yeri kiralarına en fazla yüzde 32,03 oranında zam yapılabilecek.

Haziran Ayında Üretici Fiyatları da Yükseldi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,26 artış gösterdi.