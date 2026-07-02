2026, Organize Suç ve Uyuşturucuyla Mücadele Yılı İlan Edildi

MGK Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Bakan Mustafa Çiftçi, "Huzurun Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda güvenlik politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Çiftçi, 2026 yılının "Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucu ile Mücadele Yılı" ilan edildiğini açıklayarak, özellikle "Yeni Nesil Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Küresel Suç Şebekelerine Karşı Kapsamlı Mücadele

Konuşmasında uluslararası organize suç yapılanmalarına karşı geliştirilen stratejilere değinen Çiftçi, küreselleşen suç ağlarının çökertilmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen operasyonel faaliyetlerin, ulusal güvenliğin güçlendirilmesi açısından kritik rol üstlendiğini vurgulayan Çiftçi, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun da artırıldığını söyledi.

Siber Suçlar ve Narkotik Yapılanmalar Hedefte

Bakan Çiftçi, konferansta yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Sunumunda;

Siber alanda faaliyet gösteren organize suç örgütleriyle mücadele,

Yurt dışından gerçekleştirilen suçlu iadelerine ilişkin örnek uygulamalar,

Narkotik organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar,

Güncel güvenlik operasyonları

başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Suç örgütlerinin yalnızca fiziki yapılanmalarına değil, aynı zamanda finansal kaynakları ile dijital altyapılarına yönelik operasyonların da kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, bu alanlarda elde edilen başarıların organize suçla mücadelede önemli sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti.

"Mücadelemiz Sınır İçinde ve Sınır Ötesinde Sürecek"

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin organize suç örgütlerine karşı mücadelesinin kesintisiz devam edeceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm ilgili kurumların koordinasyonu içerisinde hem sınır içinde hem de sınır ötesinde suç örgütlerine karşı kararlı adımlar atılmaya devam edileceğini söyledi.

Bakan Çiftçi, kamu düzeninin korunması ve toplumun huzurunun sağlanması amacıyla güvenlik güçlerinin organize suç örgütleriyle mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.