Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Polatlı ilçesinde uzun süredir aranan Umut U.’nun yerini tespit etti. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla adrese operasyon düzenlendi.

Bazanın içinde saklanıyordu

Ekipler tarafından yapılan aramada şüpheli, yatak odasında bulunan bazanın içerisinde saklanırken yakalandı. Operasyonun dikkatli bir çalışma sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

4 ayrı dosyadan kesinleşmiş ceza

Şüpheli Umut U.’nun:

4 ayrı dosyadan

Toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası

Cezaevi firarisi olduğu

tespit edildi.

Cezaevine teslim edildi

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.