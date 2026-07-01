Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Polatlı ilçesinde uzun süredir aranan Umut U.’nun yerini tespit etti. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla adrese operasyon düzenlendi.
Bazanın içinde saklanıyordu
Ekipler tarafından yapılan aramada şüpheli, yatak odasında bulunan bazanın içerisinde saklanırken yakalandı. Operasyonun dikkatli bir çalışma sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.
4 ayrı dosyadan kesinleşmiş ceza
Şüpheli Umut U.’nun:
- 4 ayrı dosyadan
- Toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası
- Cezaevi firarisi olduğu
tespit edildi.
Cezaevine teslim edildi
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA