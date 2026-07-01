Türkiye genelinde hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) makineleri tüm illerde kullanılmaya başlandı.
Sistem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülüyor.
“Her ambalaj doğaya katkı sağlayacak”
Emine Erdoğan açıklamasında, geri dönüşüme kazandırılan her ambalajın:
- Doğaya katkı sağladığını
- Kaynakları koruduğunu
- Ekonomiye değer kattığını
vurguladı.
Projeye emek verenlere teşekkür eden Erdoğan, geri dönüşüm kültürünün güçlenmesi temennisinde bulundu.
1 şişe = 1 lira teşvik
1 Temmuz itibarıyla devreye alınan sistemle birlikte vatandaşlar, iade ettikleri:
- Plastik
- Cam
- Alüminyum
içecek ambalajları karşılığında 1 lira teşvik bedeli alacak.
Marketlerden restoranlara geniş kapsam
Yeni uygulama ile birlikte:
- Market zincirleri
- Süpermarketler
- Bakkallar ve büfeler
- Otel, restoran ve kafeler
DOA sistemine dahil edildi. İşletmeler, topladıkları ambalajları yetkili saha operatörlerine teslim edecek.
Sıfır Atık hedefi güçleniyor
Sistem, Türkiye’nin “Sıfır Atık” hedefi kapsamında çevresel sürdürülebilirliği artırmayı ve geri dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlıyor.