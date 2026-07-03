Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Onur Yiğit hakkında "rüşvet vermek" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin 28 Haziran 2026 tarihli kararıyla "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, Onur Yiğit'in İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Onur Yiğit neden görevden uzaklaştırıldı?

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında verilen ev hapsi (konutu terk etmeme) şeklindeki adli kontrol kararı nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, hakkında 'Rüşvet vermek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Görevden uzaklaştırma kararı, soruşturma süreci devam ederken uygulanan geçici idari tedbir niteliği taşıyor.