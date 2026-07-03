Olay, 13 Nisan'da Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Harun Ş., boşanma sürecinde olduğu eşi Sümeyra Ş.'nin annesinin evinin önüne gelerek park halindeki otomobile benzin döküp ateşe verdi.

Bununla da yetinmediği öne sürülen sanığın, eşi ile kayınvalidesine tehdit içerikli mesajlar gönderdikten sonra yanında bulunan pompalı tüfekle evin bulunduğu daireye ateş ettiği iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Harun Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sanık: "Amacım korkutmaktı, pişmanım"

Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında savunma yapan Harun Ş., eşi hakkında duyduğu bazı iddialar nedeniyle öfkelendiğini ileri sürdü.

Silahlı saldırı sırasında kimseyi öldürme ya da yaralama amacı taşımadığını savunan sanık, amacının yalnızca korkutmak olduğunu öne sürdü. Yaralanmanın cam kırıklarından kaynaklandığını düşündüğünü belirten Harun Ş., yaktığı otomobilin de kendisine ait olduğunu iddia ederek, tutuklu kaldığı süre boyunca yaptıklarını değerlendirdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Mağdur eş: "Can güvenliğimden endişe ediyordum"

Mahkemede ifade veren Sümeyra Ş. ise sanığın daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü ve tehdit mesajları gönderdiğini belirtti.

Sanığın doğrudan bulundukları daireyi hedef alarak ateş ettiğini söyleyen Sümeyra Ş., silah seslerini duymalarının ardından ailesiyle birlikte yere yattıklarını, patlayan camlardan sıçrayan parçalar nedeniyle yaralandığını anlattı. Sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinin devam ettiğini ifade etti.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olay yerindeki deliller, pompalı tüfeğin kullanılması, çok sayıda fişeğin ateşlenmesi ve mermilerin evin camlarına isabet etmesi dikkate alındığında olayın "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Savcılık, dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin sürmesini talep etti.

Mahkemeden görevsizlik ve tahliye kararı

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan deliller, kullanılan silahın niteliği, atış sayısı ve taraflar arasındaki husumeti birlikte değerlendirerek olayın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturup oluşturmadığının ağır ceza mahkemesince değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Bu kapsamda görevsizlik kararı verilerek dosya Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme ayrıca, sanığın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliyesine hükmetti.