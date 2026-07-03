CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'nun Çatören Orman Deposu'nda düzenlenen programda orman köylüleriyle buluştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, hem siyasi gelişmelere hem de orman köylülerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'nin İktidar Yürüyüşü Devam Edecek"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hedefinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Özgür Özel, partiye yönelik siyasi baskılar olduğunu öne sürdü.

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, milletimizin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacaktır. Bu yürüyüşü durdurmak isteyenler olabilir. Bir yol kapatılırsa yeni bir yol açarız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki siyasi gündem yerine vatandaşlarla bir araya gelmeyi tercih ettiklerini belirten Özel, bugüne kadar 18 ili ziyaret ederek halkın sorunlarını dinlediklerini söyledi.

"Orman Köylüsünün Sorunları Görmezden Geliniyor"

Orman köylülerinin uzun yıllardır yeterince desteklenmediğini savunan Özel, kırsaldan kentlere göçün temel nedeninin ekonomik koşullar olduğunu dile getirdi.

Kastamonu'nun yoğun göç verdiğine dikkat çeken Özel, gençlerin orman köylerinde çalışmak yerine asgari ücretli işlere yönelmesinin mevcut sistemin sorgulanması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Orman köylülerinin emeklerinin karşılığını alamadığını belirten Özel, orman işçilerinin sosyal güvenceye kavuşturulması gerektiğini söyledi.

"Orman İşçilerine Sosyal Güvence Sağlanmalı"

Orman işçilerinin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade eden Özel, bu mesleğin kamu güvencesi altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Ormanda çalışan vatandaşların emeklilik ve sosyal haklarının güvence altına alınmasını savunan Özel, çalışma koşullarına uygun ücret politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"Hedefimiz Üreticiyi ve Orman Köylüsünü Güçlendirmek"

CHP'nin temel hedeflerinden birinin emek sömürüsünü sona erdirmek olduğunu söyleyen Özel, orman köylüsünün hak ettiği değeri görmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

Üreticiyi ve kırsalda yaşayan vatandaşları destekleyen politikaları hayata geçireceklerini belirten Özel, "Köylü milletin efendisidir" anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Programın ardından Özgür Özel, orman köylülerinin talep ve önerilerini dinleyerek sektörün sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.