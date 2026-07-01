Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı İmamoğlu köyü Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Taş'ın kontrolünü yitirdiği 37 ACD 895 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Kazanın sabah saatlerinde fark edilirken, ihbar üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla uçuruma yuvarlanan otomobildeki Cihan Taş ve İsmail Ersoy'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Bölgede 'Köçek İsmail' lakabıyla tanınan İsmail Ersoy ve davulcu Cihan Taş'ın köydeki bir düğünden döndüğü belirtildi. Cenazeler, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.