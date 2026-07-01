Sultangazi’de bir terzi dükkanında 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiası üzerine mahalle sakinleri iş yerinin önünde toplandı. Olay, 50. Yıl Mahallesi C Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, iş yeri sahibi tarafından tacize uğradığını belirten 14 yaşındaki kız çocuğunun durumu ailesine anlatmasının ardından mahallede tepki oluştu. Kısa sürede çok sayıda kişi terzi dükkanının önüne gelerek tepki gösterdi.

Şüpheli kendini dükkana kilitledi

Artan tepkiler üzerine şüpheli, iş yerinin kapısını kilitleyerek içeride bekledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginliğin büyümesi üzerine çevik kuvvet ekipleri de olay yerine yönlendirildi.

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı ve bölgede kontrolü sağladı.

Şüpheli gözaltına alındı

Tepkilerin sürmesi üzerine taciz iddiasının şüphelisi olduğu belirtilen iş yeri sahibi, polis ekipleri tarafından dükkandan çıkarılarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.