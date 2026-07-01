Kastamonu'da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Tuşba ilçesinde Sıhke Gölü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki çocuk henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin yakınından geçen sulama kanalına düştü.

Ekipler seferber oldu

Çocuğun suya düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Tedavi altına alınan 2 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.