Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, NATO Zirvesi öncesi alınan "tedbir ve tutuklama" kararlarına tepki gösterdi. Türkiye'nin itibarı kapatılan yollarla, susturulan gazetecilerle ölçülemeyeceğini belirterek "Türkiye, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir. Türkiye'nin itibarı kapatılan yollarla, susturulan gazetecilerle ölçülemez." diye konuştu.

“ESNAFI DÜŞÜNÜN”

Dervişoğlu ekonomik sorunlara dikkati çeken Dervişoğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle esnafın bazı vergi ödemelerinin ertelenmesini önerdi. Dervişoğlu "Büyük devlet olmak sadece büyük toplantılara ev sahipliği yapmakla olmaz. Bugün Ankara'da yaşanan manzaraya bakıyoruz. Bu telaş, bu eyyamcılık nedir Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu şöyle devam etti: "Türkiye, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir. Türkiye'nin itibarı kapatılan yollarla, susturulan gazetecilerle ölçülemez."

Kentte faaliyet gösteren işletmelerin yaşayacağı ekonomik yüke dikkati çeken Dervişoğlu, bu tarihler arasında işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi alınmaması çağrı yaptı:

"NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yapılacak. Bugün Ankara’da yaşanan manzaraya bakıyoruz. Şehir, olağan düzeninden çıkarılıyor. İYİ Parti Meclis Grubu olarak bir kanun teklifi verdik. Amacımız, bu tedbirler kapsamında doğacak olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın"

“YAPTIĞINIZ HATAYI DÜZELTİN”

Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu söyleyen Dervişoğlu, buna karşın Türkiye'nin NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülke olduğunu hatırlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin ifadelerine işaret eden Dervişoğlu, "Yaptıkları hatayı düzelterek alkış almaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

PKK'nin fesih sürecine ilişkin yasal düzenleme adımlarına tepki gösteren Dervişoğlu, "Türkiye'nin geleceğini karartacak adımlar atmayın. Bugünkü pozisyonunuza güvenip hesabını veremeyeceğiniz adımlar atmayın" dedi.