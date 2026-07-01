ABD/İsrail-İran savaşı ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, 2026 yılının ilk yarısında küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Altın ve petrol fiyatları, artan risk algısı ve para politikalarına ilişkin beklentilerle dalgalı bir seyir izledi.

Yıla yükselişle başlayan ve ocak ayında 5 bin 598 dolar ile rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, 28 Şubat’ta başlayan askeri gerilimlerin ardından düşüşe geçti. ABD/İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemeleriyle tırmanan Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle altının onsu bu seviyeden yüzde 28,4 gerileyerek 4 bin 7 dolara kadar düştü.

Yılın ilk 6 aylık döneminde altının ons fiyatı toplamda yüzde 7,1 oranında değer kaybı yaşadı. Haziran ayında ise düşüş hızlanarak yüzde 11,7’ye ulaştı ve Ekim 2008’den bu yana en sert aylık gerileme kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki düşüşte, uzun süre yüksek kalacağı öngörülen faiz oranları, güçlenen ABD doları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu. 24 Haziran’da altının onsu 4 bin doların altına gerileyerek Kasım 2025’ten bu yana ilk kez bu seviyenin altını gördü.

Petrol fiyatları ise savaşın başladığı 28 Şubat’tan mart sonuna kadar sert yükseliş kaydetti. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki artan jeopolitik riskler, arz endişelerini artırarak Brent petrolün varil fiyatını 114 dolara kadar taşıdı. Ancak küresel enflasyon ve büyüme endişeleri bu yükselişi sınırladı.

Artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği beklentisi, büyük merkez bankalarının para politikası öngörülerini de değiştirdi. Savaş öncesinde Fed’in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler, çatışmalar sonrası yerini faiz artışı ihtimaline bıraktı.

Piyasalarda Fed’in 2027’ye kadar politika faizini yeniden artırabileceği senaryoları öne çıkarken, dolar endeksindeki güçlenme de dikkat çekti. Doların değer kazanması, altının alternatif maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, altındaki düşüşün temel nedeninin makroekonomik ve teknik faktörlerin birleşimi olduğunu belirtti. Hansen, artan enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini yükselttiğini ve Fed’in daha uzun süre sıkı para politikası izleyeceği beklentisinin doları güçlendirdiğini ifade etti.

Hansen ayrıca, piyasalarda jeopolitik risklerin kısmen fiyatlandığını ve küresel hisse senedi piyasalarındaki güçlü seyrin yatırımcıları güvenli liman varlıklarından uzaklaştırdığını aktardı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerde ise merkez bankalarının para politikası adımları, enflasyon görünümü, doların seyri ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağı ifade ediliyor. Uzmanlara göre altın, yüksek faiz ve güçlü dolar ortamında baskı altında kalmayı sürdürürken, olası ekonomik yavaşlama ve politika değişimleri yeni yönü belirleyebilir.