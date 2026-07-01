Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığını simgeleyen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bugün yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye, kendi karasularında yük ve yolcu taşıma, liman işletmeciliği, balıkçılık ve deniz ticareti gibi hakları yalnızca Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıdı. Böylece denizlerdeki ekonomik egemenlik yabancı devletlerden alınarak Türkiye Cumhuriyeti'ne geçti.

Her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında liman kentlerinde çelenk sunma törenleri, deniz şehitlerini anma etkinlikleri, tekne geçişleri, yüzme yarışları ve çeşitli deniz gösterileri düzenleniyor.

Denizcilik sektörünün gelişimine dikkat çekilen bu özel gün, aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenlik haklarının en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Cumhuriyet'in ekonomik bağımsızlık yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak her yıl coşkuyla kutlanıyor.