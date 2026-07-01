Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19-25 yaş arasındaki gençlere yönelik hayata geçirilen Müzekart GNS uygulamasının bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Dört yıl önce başlatılan uygulama kapsamında gençler, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle... Doya doya gezin, görün, öğrenin." ifadelerini kullandı.

Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamadan yararlanmak isteyen 19-25 yaş arasındaki gençler, 1 Temmuz itibarıyla dijital başvurularını muzekartgns.com adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurusu onaylanan kullanıcılar, Türkiye'nin Müzeleri mobil uygulaması üzerinden oluşturulan dijital Müzekart GNS ile ücretsiz giriş hakkından yararlanabilecek.

300'den fazla müze ve ören yeri ücretsiz gezilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle 2022 yılından bu yana sürdürülen Müzekart GNS uygulaması kapsamında gençler; arkeoloji, tarih, etnografya ve sanat alanlarında hizmet veren 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

Kişiye özel olarak oluşturulan ve ücretsiz sunulan Müzekart GNS ile gençlerin kültürel mirasla bağlarının güçlendirilmesi, tarih bilincinin artırılması ve yaz dönemini kültürel etkinliklerle değerlendirmeleri hedefleniyor.