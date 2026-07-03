Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Aké'nin kadroya katıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan "Transfer Bilgilendirmesi" başlıklı açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Nathan Aké'nin izin sürecinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

Teknik direktörün savunmadaki en önemli kozlarından biri olması beklenen tecrübeli futbolcunun, hem stoper hem de sol bekte görev yapabilmesi nedeniyle takıma önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Nathan Aké Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Nathan Aké, Avrupa futbolunun önemli savunmacıları arasında gösteriliyor. Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen deneyimli oyuncunun transferi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Kulüp, transferin ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada, oyuncunun kamp programına izin sürecinin ardından dahil olacağını duyurdu.