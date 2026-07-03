Kulübün resmi açıklamasına göre Olaigbe, 3 milyon 750 bin euro bedelli zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel'e kiralandı. İsviçre ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması halinde elde edilecek transfer gelirinin paylaşımına ilişkin detaylar da duyuruldu.

Trabzonspor, daha önce yapılan anlaşma gereği transfer bedelinin yüzde 50'sinin Konyaspor'a ödeneceğini belirtti. Açıklamada, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yapılan anlaşma kapsamında Olaigbe'nin sonraki satışından doğacak hakların yüzde 50'sinin, 3 milyon 20 bin euro ve serbest statüye düşen Umut Nayir'in bonservissiz transferi karşılığında Konyaspor'a devredildiği hatırlatıldı.

Buna göre Basel'in satın alma opsiyonunu kullanması durumunda transfer gelirinin yüzde 50'si Trabzonspor'un kasasına girecek, kalan yüzde 50 ise Konyaspor'a aktarılacak.

Öte yandan bordo-mavili kulüp, Basel'in ilerleyen dönemde Olaigbe'yi başka bir kulübe transfer etmesi halinde oluşacak net transfer gelirinin yüzde 10'unu alma hakkına da sahip olacağını açıkladı.

Kamuoyuna Duyuru



Kazeem Olaigbe’nin, 2026-2027 sezonu için 3 milyon 750 bin Euro bedelli zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.



Basel Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanması halinde elde edilecek transfer… pic.twitter.com/jloNKkEAvw — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 3, 2026