İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların tamamen asılsız olduğu belirtilerek kamuoyunun dezenformasyon içerikli iddialara itibar etmemesi istendi.

DMM: ASELSAN'ın Satışı Söz Konusu Değil

Açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli temsilcilerinden biri olan ASELSAN'ın herhangi bir yabancı şirkete satılması ya da devredilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

DMM, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan 'ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlara Dezenformasyon Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, vatandaşlardan yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.

Açıklamada ayrıca, ASELSAN'ın Türkiye'nin savunma sanayisinde stratejik öneme sahip milli bir değer olduğunun altı çizilirken, şirketin yabancı bir firmaya satılması veya devredilmesine ilişkin iddiaların hiçbir dayanağının bulunmadığı ifade edildi.