İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'ne yönelik; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Ağustos'ta görevden uzaklaştırıldı. Çiçek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Menderes Belediye Meclisi, dün olağanüstü toplanarak Belediye Başkan Vekili seçimini gerçekleştirdi.

Seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen, 15 oy alarak Menderes Belediye Başkan Vekili seçildi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Asuman Şen için bugün Menderes Belediyesi başkanlık makamında devir teslim töreni düzenlendi. Meclis başkanı olarak başkanlık görevini yürüten Şirzat Peker, görevi Asuman Şen'e devretti.

Törene AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, "Bir süreç geçirdik. Rabbim böyle nasip etti. İnşallah hayırlar getirir. Hep birlikte yaşar, hep birlikte çalışırız" dedi.

"MENDERES İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYORSA HAZIRIZ"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Menderes'te yeni bir dönemin başladığını belirterek, ilçenin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını söyledi.

Saygılı, "Yeni bir göreve başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetiyle baktığımız için taş üstüne taş koymuş olan insanlar hepsi başımızın tacı. Esnaflar, köylü kardeşlerimiz, sokaklarında altyapısı olmayan ve birçok sorunu olan Menderesli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye geldik. Asuman Başkanımız bu sorunları en güzel şekilde çözüp, Menderes'in yüzünü güldürecek güçte ve nitelikte bir başkan. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ DÜZGÜN HİZMETİN ALINDIĞI DÖNEME GİRECEK"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de belediye kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini belirterek, Menderes'te yeni bir dönem temennisinde bulundu.

Şahin, "Uzun zamandır İzmir'de belediyenin, devletin, milletin imkanları yanlış kullanılıyor. En azından biz yanlış kullanıldığına inanıyoruz. Bizler bunun doğru örneklerini uzun zamandır Aliağa ve Menemen'de gösteriyoruz. Dilerim Asuman Hanım aracılığıyla Menderes'te de gösterilir. Devlet ve belediye imkanlarının düzgün kullanıldığı bir döneme girmesini umuyorum, şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Devir teslim töreninin ardından Menderes Belediye Başkanlığı makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.