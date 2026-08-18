Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Meriç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Polis ekipleri, saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.