2026 yılının ikinci altı ayında uygulanacak memur maaşları güncellendi. Yapılan maaş artışıyla birlikte kamu çalışanlarının yeni ücretleri netleşirken, birçok meslek grubunda maaşlar önemli ölçüde yükseldi.
Yeni düzenlemeyle en yüksek maaşlardan biri uzman doktorlarda görülürken, öğretmen, polis, mühendis, hemşire ve teknisyen gibi birçok meslek grubunun da maaşları zamlandı.
İşte meslek meslek yeni maaşlar
Yeni maaş tablosuna göre bazı unvanlarda eski ve yeni maaşlar şöyle sıralandı:
- Şube Müdürü (1/4): 94.384 TL'den 107.145 TL'ye
- Memur (9/1): 64.397 TL'den 73.103 TL'ye
- Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL'den 92.200 TL'ye
- Öğretmen (1/4): 73.368 TL'den 83.287 TL'ye
- Başkomiser (3/1): 89.214 TL'den 101.276 TL'ye
- Polis Memuru (8/1): 81.617 TL'den 92.652 TL'ye
- Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL'den 170.764 TL'ye
- Hemşire (5/1): 74.770 TL'den 84.879 TL'ye
- Mühendis (1/4): 96.211 TL'den 109.219 TL'ye
- Teknisyen (11/1): 66.870 TL'den 75.911 TL'ye
- Profesör (1/4): 135.089 TL'den 153.353 TL'ye
- Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL'den 102.813 TL'ye
- Vaiz (1/4): 76.653 TL'den 87.016 TL'ye
- Avukat: 90.000 TL'den 102.168 TL'ye
En yüksek maaş uzman doktorlarda
Açıklanan tabloya göre zam sonrası en yüksek maaş 170 bin 764 TL ile uzman doktorlara ait oldu. Profesörler 153 bin 353 TL, mühendisler 109 bin 219 TL, şube müdürleri ise 107 bin 145 TL maaş alacak.
Öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu personelinin maaşları da yapılan artışla birlikte yeni dönemde güncellenmiş oldu.
Yeni maaşlar yılın ikinci yarısında uygulanacak
Açıklanan zamlı maaşlar, 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak. Kamu görevlileri, yeni maaşlarını zamlı olarak temmuz ayından itibaren almaya başlayacak.