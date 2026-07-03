2026 yılının ikinci altı ayında uygulanacak memur maaşları güncellendi. Yapılan maaş artışıyla birlikte kamu çalışanlarının yeni ücretleri netleşirken, birçok meslek grubunda maaşlar önemli ölçüde yükseldi.

Yeni düzenlemeyle en yüksek maaşlardan biri uzman doktorlarda görülürken, öğretmen, polis, mühendis, hemşire ve teknisyen gibi birçok meslek grubunun da maaşları zamlandı.

İşte meslek meslek yeni maaşlar

Yeni maaş tablosuna göre bazı unvanlarda eski ve yeni maaşlar şöyle sıralandı:

Şube Müdürü (1/4): 94.384 TL'den 107.145 TL'ye

94.384 TL'den Memur (9/1): 64.397 TL'den 73.103 TL'ye

64.397 TL'den Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL'den 92.200 TL'ye

81.219 TL'den Öğretmen (1/4): 73.368 TL'den 83.287 TL'ye

73.368 TL'den Başkomiser (3/1): 89.214 TL'den 101.276 TL'ye

89.214 TL'den Polis Memuru (8/1): 81.617 TL'den 92.652 TL'ye

81.617 TL'den Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL'den 170.764 TL'ye

150.426 TL'den Hemşire (5/1): 74.770 TL'den 84.879 TL'ye

74.770 TL'den Mühendis (1/4): 96.211 TL'den 109.219 TL'ye

96.211 TL'den Teknisyen (11/1): 66.870 TL'den 75.911 TL'ye

66.870 TL'den Profesör (1/4): 135.089 TL'den 153.353 TL'ye

135.089 TL'den Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL'den 102.813 TL'ye

90.568 TL'den Vaiz (1/4): 76.653 TL'den 87.016 TL'ye

76.653 TL'den Avukat: 90.000 TL'den 102.168 TL'ye

En yüksek maaş uzman doktorlarda

Açıklanan tabloya göre zam sonrası en yüksek maaş 170 bin 764 TL ile uzman doktorlara ait oldu. Profesörler 153 bin 353 TL, mühendisler 109 bin 219 TL, şube müdürleri ise 107 bin 145 TL maaş alacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu personelinin maaşları da yapılan artışla birlikte yeni dönemde güncellenmiş oldu.

Yeni maaşlar yılın ikinci yarısında uygulanacak

Açıklanan zamlı maaşlar, 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak. Kamu görevlileri, yeni maaşlarını zamlı olarak temmuz ayından itibaren almaya başlayacak.