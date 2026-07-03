Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen devlet töreni kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cevdet Yılmaz, Tahran ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, İran halkının yaşadığı acıları yürekten paylaştıklarını ifade etti.

Cevdet Yılmaz'dan Bölgesel Barış ve İş Birliği Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Yılmaz, açıklamasında, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaş sonrası normalleşme sürecinin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu süreçlere katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye-İran İlişkilerinin Güçlendirilmesi Vurgusu

Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, nazik ev sahipliği dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a teşekkür ederek, hayatını kaybeden İranlılar için başsağlığı dileklerini iletti ve İran halkına sabır temennisinde bulundu.