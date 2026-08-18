Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, saldırıyı kınayarak Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Gürlek, açıklamasında, "Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz" dedi.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Gürlek, adli makamların saldırının tüm boyutlarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek, "Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır" ifadelerini kullandı.