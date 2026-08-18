Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'in setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Dilin Döğer ile Atakan Özkaya, birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Genç oyuncular, Bozcaada tatilinden yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

BOZCAADA'DA ROMANTİK TATİL

Dizide Zerrin ve Kaya karakterlerine hayat veren Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, Uzak Şehir'in yeni sezon çekimleri öncesi Bozcaada'ya gitti. Çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, köpekleriyle çektirdikleri pozlar da dikkat çekti.

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın samimi tatil kareleri, kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Ekrandaki uyumlarıyla da beğeni toplayan oyuncu çift, gerçek hayattaki birliktelikleriyle sosyal medyada gündem oldu.

UZAK ŞEHİR'İN 3. SEZONU 20 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Öte yandan Uzak Şehir dizisinin 3'üncü sezon çekimleri 20 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezonda hikayenin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın canlandırdığı Zerrin ve Kaya karakterlerinin akıbeti de izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.