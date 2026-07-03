Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamında güvenlik ve erişilebilirlik duygusunu artırmayı hedefleyen Mor Haritam uygulamasını güncellenen özellikleriyle yeniden kullanıcıların hizmetine sunduğunu duyurdu.

Belediyenin yaptığı açıklamada, uygulamanın kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara daha hızlı çözüm üretebilmesi amacıyla geliştirildiği belirtildi.

Tek dokunuşla hizmete erişim ve anlık bildirim

Yenilenen Mor Haritam uygulaması sayesinde kullanıcılar belediyenin ilgili hizmetlerine tek tuşla ulaşabilecek. Ayrıca, kentte kendilerini güvende hissetmedikleri bölgeleri uygulama üzerinden anlık olarak bildirerek yetkililere iletebilecek.

Bu bildirimlerin, kentte güvenliği artırmaya yönelik planlama ve iyileştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Daha güvenli bir Başkent için çalışmalar sürecek"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamına daha güvenli, eşit ve erişilebilir koşullarda katılımını desteklemeye yönelik projelerini sürdüreceğini vurguladı. Belediyeden yapılan paylaşımda, "Daha güvenli, daha eşit ve daha erişilebilir bir Başkent için çalışmaya devam ediyoruz." mesajına yer verilerek kadın odaklı hizmetlerin geliştirilmeye devam edeceği ifade edildi.