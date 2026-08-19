Ankara Güvenpark’ta özlük hakları için nöbet tutan şehit yakınları ve er gazilerine sabah saat 04.45’te polis müdahalesi gerçekleştirildi. Alandan uzaklaştırılan gaziler, daha sonra Uyum Evi’ne götürüldü.

Müdahalenin ardından gazilere destek vermek amacıyla çok sayıda siyasi isim bir araya geldi. Gazilerle birlikte İçişleri Bakanlığı’na gitmek isteyen grubun önü ise polis barikatlarıyla kesildi.

Gazilere destek veren isimler arasında Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da yer aldı. Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müdahaleye tepki göstererek, “Emsal özlük haklarını almak için direnen ama sabah 04.45’te Güvenpark’tan atılan şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Güvenpark’ta yaşanan müdahalenin ardından gazilerin hak arayışı ve siyasi isimlerin desteğiyle başlayan hareketlilik sürerken, İçişleri Bakanlığı’na yürümek isteyen grubun polis barikatıyla karşılaşması bölgede yeni bir gerilim yaşanmasına neden oldu.