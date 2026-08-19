Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu genelge, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda uygulanacak kuralları belirledi.

Genelgede en dikkat çekici düzenlemelerden biri öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin oldu. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleğin saygınlığını ve kamu hizmetinin ciddiyetini gözetmeleri istendi.

Bu kapsamda öğretmenlerin önlük giymesi zorunlu hale getirildi. Genelgede, eğitim öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmenin yapılacağı, uygulamanın ise il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından takip edileceği belirtildi.

Okullarda güvenlik önlemleri artırılacak

Genelgede, son dönemde okullarda yaşanan güvenlik sorunlarına karşı alınacak tedbirlere de geniş yer verildi.

“Güvenli Okul İklimi” kapsamında il ve ilçe yürütme kurullarının eğitim öğretim yılı başında toplanarak okul ve çevresindeki riskleri değerlendirmesi istendi.

Okullarda giriş ve çıkışların kontrollü şekilde yapılması, yaya ve araç trafiğinin birbirinden ayrılması, kör noktaların aydınlatılması ve acil durumlarda güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanması öngörüldü.

Okul ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek ihbar ve şikâyetlerin de değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.

Veliler okula randevuyla girecek

Yeni dönemde velilerin okullara girişinde de yeni bir uygulama başlayacak. Genelgeye göre veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca “Okul Randevu Sistemi” üzerinden planlanacak. Velilerin randevusuz şekilde okulları ziyaret etmesine izin verilmeyecek.

Ayrıca öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin de okula girişine izin verilmeyecek. Bakanlık, bu uygulamanın öğretmenlerin mesleki haklarının korunması ve güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla tüm eğitim kurumlarında uygulanacağını bildirdi.

Bakanlık dışındaki sınavlara izin yok

Genelgenin bir diğer önemli başlığı ise okullarda gerçekleştirilen sınav ve deneme uygulamaları oldu.

Bakanlık tarafından hazırlanan ortak sınavlar ve ölçme-değerlendirme araçları dışında; öğrencileri yarıştıran, sıralamaya tabi tutan veya velilere ek mali yük getiren deneme sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması ve tarama sınavı gibi uygulamalara izin verilmeyecek.

Bu tür sınavların okullarda uygulanmasının veya öğrencilere satın aldırılmasının önüne geçilecek.