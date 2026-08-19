Ankara’da er gazileri ve şehit ailelerinin özlük hakları için başlattığı eylemde hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinde Güvenpark’tan polis müdahalesiyle çıkarılarak Uyum Evi’ne götürülen gaziler, daha sonra Bilkent’te köprü altında bekleyişlerini sürdürmeye başladı.

Son gelişmede ise gazilerin taleplerini İçişleri Bakanlığı’na iletmek üzere bir heyet oluşturuldu. İYİ Parti milletvekilleri Yasin Öztürk, Ayyüce Türkeş ve Selcan Taşçı ile Gazi Platformu Sözcüsü Erdem Çerçioğlu, görüşme gerçekleştirmek üzere İçişleri Bakanlığı’na doğru yola çıktı. Ancak heyetin bakanlığa gidişi sırasında yollarının kesildiği öğrenildi. Heyetin, gazilerin taleplerini ve sabah saatlerinde yaşanan müdahaleyi İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Gaziler ise Bilkent’te köprü altında bekleyişini sürdürüyor. Gözler şimdi hem İçişleri Bakanlığı’nda yapılacak görüşmede hem de görüşmeden çıkacak kararda.

Heyetin görüşmenin ardından gazilerin yanına dönerek son gelişmeleri aktarması bekleniyor.