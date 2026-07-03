Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzincan'da önemli açıklamalarda bulundu. Aileyi merkeze alan sosyal politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Göktaş, sosyal yardımların Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Erzincan Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Hamza Aydoğdu'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

"Aileyi Merkeze Alan Sosyal Politikalarımızı Güçlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Göktaş, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ülkenin her noktasına ulaştıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetleri yaygınlaştırdıklarını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin dört bir yanında her haneye temas eden hizmetleri ulaştırma gayretiyle çalışıyoruz. Aileyi merkeze alan politikalarımızla nesiller arası bağı koruyor, sosyal devlet anlayışımızı her alanda somut bir güvenceye dönüştürüyoruz. Sosyal yardımlarımızla 81 ilimize devletimizin şefkat elini uzatıyoruz."

Kadın, Çocuk, Engelli ve Yaşlılara Yönelik Destekler Sürüyor

Bakan Göktaş, kadınların eğitimden istihdama, üretimden karar alma mekanizmalarına kadar hayatın her alanında daha etkin rol almasını sağlayacak reformların devam ettiğini belirtti.

Çocukların güçlü bir kimlik ve sağlam bir eğitimle geleceğe hazırlanmasını hedeflediklerini ifade eden Göktaş, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlayacak politikaların da sürdüğünü söyledi.

Yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin güçlendirildiğini kaydeden Göktaş, şehit aileleri ve gazilere yönelik desteklerin ise vefa ve sorumluluk anlayışıyla devam ettiğini vurguladı.

Erzincan'a 5,6 Milyar Liralık Yatırım

Erzincan'da sosyal hizmet altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara da değinen Bakan Göktaş, son 24 yılda kente toplam 5,6 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını açıkladı.

Kentte biri engelli bireyler, diğeri yaşlı vatandaşlar için olmak üzere iki yeni Aktif Yaşam Merkezi'nin hizmete kazandırılacağını belirten Göktaş, sosyal hizmet yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Bakan Göktaş, sahada görev yapan ekipler, yaygın hizmet ağı ve güçlü sosyal hizmet kuruluşlarıyla vatandaşlara kesintisiz destek sunmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.