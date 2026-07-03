Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kırsal bölgelerde yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde düzenlenen toplantıda köylerin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Altyapı ve ulaşım yatırımları ön planda

Toplantıda, köylerin daha güvenli, ulaşımı kolay ve modern bir yapıya kavuşması amacıyla sürdürülen altyapı çalışmaları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Yol, içme suyu ve diğer temel hizmetlere ilişkin yürütülen çalışmaların son durumu da değerlendirildi.

"Vatandaş odaklı hizmet anlayışı sürecek"

Valilik açıklamasında, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak yatırımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla kamu kurumlarının koordinasyon içinde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.